İzmir'de yayaya çarpıp kaçan sürücü, tampon kırıklarıyla tespit edilerek tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de ölümlü trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, tampon ve far parçalarından tespit edilip tutuklandı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çandarlı Kavşağında kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmada, olayın ölümlü trafik kazası olduğu ve Ramazan Arıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün de olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede kazaya karışan araca ait olduğu tahmin edilen tampon ve far kırıkları bulundu.

Bu parçalardan yola çıkan ekipler, çevre ilçelerdeki oto tamir usta ve bayilerine gösterdiği parçalarla marka ve modeli belirledi.

Kurulan özel ekip, 450 aracı kontrol edip yakın zamanda boya işlemi, tampon ve far değişikliği yapılan aracın sürücüsü H.Y'yi gözaltına aldı.

Sürücünün, olayın ardından aracı kayın biraderi B.O'ya verdiği ve aracın Menemen'de yaptırılmasının ardından tekrar aldığı belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan B.O, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sürücü H.Y, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.