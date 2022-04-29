İzmir'de yazılım açığını kullanarak ATM'den para çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde yazılım açığını kullanarak ATM cihazından farklı tarihlerde 142 bin 830 lira çeken şüpheli, yeniden para çekmek için geldiği sırada gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan'da Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir ATM cihazında eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarmaya başvuru yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalışma sonucu 5-20 Nisan tarihleri arasında yazılımdaki açıktan faydalanarak toplam 142 bin 830 liranın çekildiği belirlendi.

Güvenlik kamerası, hesap hareketliliği ve diğer belgelerin detaylı incelenmesi sonucu ATM'den parayı M.D'nin çektiği tespit edildi.

Şüpheli, teknik ve fiziki takibin ardından ATM'den yine para çekmeye geldiği sırada suçüstü yakalandı.