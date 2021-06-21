İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yelkenli tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında içinde bir grup sığınmacının bulunduğu yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Karaya çıkarılan teknedeki 73 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.