İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Gürpınar Mahallesi'ndeki evlerinde yemekten sonra rahatsızlanan Hira Nur Koç (8) hemşire olan ablasının yaptığı ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi