İzmir'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Törende İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ömer Yahşi, yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle yüz yüze etkileşimin sınırlandığı bu dönemde yaklaşık 850 bin öğrenci, 60 bin öğretmen ve okul çalışanı ile yeni bir öğretim yılına "merhaba" dediklerini söyledi.

Öğrencilere kavuşacakları ve onlarla göz göze gelecekleri günü heyecanla beklediklerini belirten Yahşi, "birbirine kenetlenmiş kocaman bir aile olarak" edinilen tecrübelerle bu süreçten güçlenerek çıkacaklarını inandığını ifade etti.

Eğitim ailesi olmanın mayasında birlik içinde biricik olmak ve bu ülkenin hikayesini sınırların ötesine taşımak olduğunu işaret eden Yahşi, şunları kaydetti:

"Bu dönemde okulundan öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan çocuklarımızın gayretine, umuduna ve inancına şahitlik etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Öğrencilerimiz süreci sabırla, vazgeçmeden ve pes etmeden yöneterek onlara olan güvenimizi haklı çıkardılar. Milletimizin evlatlarını yarına hazırlayan, kalbi öğrencileri için atan kıymetli meslektaşlarım bu zor günlerde evlatlarımızın hayallerine giden yolu açmak için çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' sözünün bilinciyle karşımıza çıkan her zorluk, ilerlemek ve bir sonraki safhaya geçebilmek üzere bizi motive ediyor. Evlatlarımıza da bizi biz yapan bu gücü, bu ruhu aktarmaya devam edeceğiz."

Velilere de seslenen Yahşi, "Pandemi sürecinde gördük ki birlikte hareket ettiğimiz sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Biz, birbirine yürekten bağlı, büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu süreçten edindiğimiz tecrübeler ışığında şartlar ne olursa olsun zorluklara yenilmeden, yenilenerek çıkacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde geleceği inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Yahşi, törene katılan çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.