İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale'den sonra İzmir'in farklı noktalarında da kadın üretici pazarı açacaklarını bildirdi.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) İzmir'de bir otelde İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Sosyal İçerme ve Çeşitlilik Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Soyer, İzmir ekonomisine kadın eli değeceğini, önceliğinin kadın, çocuklar ve gençler olacağın kaydetti.

İzmir'de "belediye ana" dönemini başlatacaklarını dile getiren Soyer, "Belediyenin ana gibi şefkatli, yaratıcı, fedakar ve üretken olmasını istedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'de belediye ana dönemini başlattı. Bir şehrin gelişimi için başta kadınlar olmak üzere hepimizin eşit bir şekilde yaşamın parçası olması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki kadınların içinde bulunmadığı yaşam alanları eksik kalıyor. Kadınlar köylüsünden kentlisine alın teri ve emeğiyle ama aynı zamanda düşüncesi ve bakışıyla yaşamımızı şekillendiriyor. Çünkü aslında kadınlar topluma yön veriyor, toplumu ıslah ediyor." ifadelerini kullandı.

Kadifekale'de Pagos üretici pazarı açtıklarını kaydeden Soyer, "Önümüzdeki dönemde farklı ilçelerde yeni kadın üretici pazarları açacağız. Kadınlar bu pazarlarda aracısız bir şekilde doğrudan emekleriyle yaptıkları ürünlerini satacaklar." dedi.

İzmir'de 17 kadının yollarda otobüs sürdüğünü belirten Soyer, bunun en kısa zamanda 30'un üzerine çıkacağını, hedeflerinin ise 100'ü tamamlamak olduğunu dile getirdi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, kadınların tamamen sisteme entegre olduğu sistemin dünyada mevcut olmadığını belirtti. Bu noktada herkesin çalışması gerektiğini işaret eden Cvitanovic, kadınların elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini söyledi.

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, kadının toplum hayatındaki önemini vurguladı.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ise toplumsal kimlikleri ne olursa olsun, tüm insanların sosyal ve ekonomik haklara erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Konfor alanlarımızdan çıkılması gerektiğini ve sınırların zorlanması gerektiğine işaret eden Serter, "Hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum, özel sektör, üniversiteler ve medya, hep birlikte ve işbirliği içinde, tıpkı bugün burada bu projede olduğu gibi bir araya gelelim ve tüm insanlar için en iyisini yapmaya çalışalım. Şimdi hep birlikte harekete geçme zamanı." diye konuştu.