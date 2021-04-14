İzmir'de yeni teknoloji geliştirme merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika

İzmir'de yeni teknoloji geliştirme merkezi için imzalar atıldı

14.04.2021 14:41
İzmir'de yeni teknoloji geliştirme merkezi için imzalar atıldı, System.String[]

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yaşar Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ortaklığıyla yeni bir teknoloji geliştirme merkezi kurulacak.

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yaşar Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ortaklığıyla yeni bir teknoloji geliştirme merkezi kurulacak.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka'daki Ahmet Piriştina Kültür ve Girişimcilik Merkezinde faaliyet gösterecek Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Girişimcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için İzmir Ticaret Odasında düzenlenen törenle imzalar atıldı.

Şehircilik, ulaşım, akıllı yaşam ve yönetişim temalarında hizmet verecek merkez, akademisyenlerin projelerini hayata geçirmek üzere çalışma yürütecek.

Merkeze ilişkin bilgi veren İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, projenin devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi ve yerel yönetimin paydaşlığında yapılması nedeniyle bir ilki teşkil ettiğini belirtti.

Modern teknolojinin imkanlarını şehre, ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Köse, "Dijital teknoloji, yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik çözümlemeler, akıllı sensörler gibi özellikle akıllı şehirleşmede öne çıkan dijital temalarda çalışmak için bir araya geldik. İzmir ekosistemi değerlendirildiğinde mevcut teknopark yapılarının İzmir'in güney bölgesinde toplandığı ve kuzey bölgesinde böyle bir yapıya ihtiyaç olduğu açıktı. Başarılı öğretim üyelerimizin de çalışmalarıyla önemli projeler bu teknoloji üssünde hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) Genel Müdürü Necip Özbey ise 2017'den bu yana kentin altyapı sorunlarına önemli çözümler ürettiklerini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesinin TÜSİAD iş birliğiyle kurduğu ve Yaşar Üniversitenin desteklediği İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin de devreye girme aşamasında olduğuna dikkati çekti.

Yaşar Üniversitesi, Karşıyaka, Çelebi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de yeni teknoloji geliştirme merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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