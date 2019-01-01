Son Dakika Haberleri: İzmir'de Yeni Yıl Kutlaması

İzmir'de Yeni Yıl Kutlaması

20 dakika önce

İzmirliler, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "Merhaba" dedi.

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İzmirliler, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "Merhaba" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yılı karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen meydanı doldurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Dj Mano'nun verdiği konserle eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:34 Kaynak: AA

İzmir, Cumhuriyet Meydanı, Güncel
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