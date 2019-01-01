İzmir'de Yeni Yıl Kutlaması
20 dakika önce
İzmirliler, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "Merhaba" dedi.
İzmirliler, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı
'ndaki kutlamalarla "Merhaba" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yılı karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen meydanı doldurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Dj Mano'nun verdiği konserle eğlendi.
Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı. Yılbaşı
kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:34 Kaynak: AA
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