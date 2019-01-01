İzmir'de, Yeni Yıla Suni Kar Altında Girdiler
1 saat önce
İZMİR'de bir AVM, yılbaşı gecesi ziyaretçiler için suni kar yağdırdı.
İZMİR'de bir AVM, yılbaşı gecesi ziyaretçiler için suni kar yağdırdı. İzmir
'de bir AVM, yılbaşı kutlaması etkinliğinde canlı müzik eşliğinde bahçede dans eden yüzlerce kişinin üzerine suni kar yağdırdı. İzmirliler yeni yılın ilk dakikalarına suni kar altında dans ederek girdi. Kar
yağışı lazer gösterisiyle daha da renklendi. Gecede sahneye çıkan Osman Özçalık, sevgilisi Münire Kaya'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:42 Kaynak: DHA
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