İzmir, yeni yıla Gülşen konseriyle girdi! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in ünlü şarkıcıya verdiği hediye dikkat çekti - Son Dakika
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İzmir, yeni yıla Gülşen konseriyle girdi! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in ünlü şarkıcıya verdiği hediye dikkat çekti

01.01.2023 11:48

Ünlü şarkıcı Gülşen, İzmir'de Gündoğdu Meydanı'da binlerce vatandaşın önünde sahne aldı. Ses ve ışık şovlarının yanı sıra DJ performansıyla coşkunun tavan yaptığı konserde sahneye davet edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gülşen'e zeytin fidanı hediye etti. Soyer, "4.5 ay sonra ilk konserine ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu zeytin fidanı İzmir'in hoşgörüsünün, ölümsüz dostluğumuzun simgesi olsun. Dilerim İzmir'e yerleştiğinde bahçene dikersin" dedi.

İzmir de geniş güvenlik önlemleri kapsamında yeni yıla girerken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 6 bin polis, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 293 tim ve 2 bin 525 personel de sahada görev yaptı. Karada alınan tedbirlerin yanı sıra deniz polisi de geceyi teyakkuzda geçirirken, kutlamaların merkezi olan Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanı'nda polis helikopteri ve dronla da görüntü kaydı alındı.

ŞARKININ DEVAMINI VATANDAŞLARLA SÖYLEDİ

Vatandaşlar meydana belirlenen güvenlik noktalarından üst aramaları yapılarak alındı. Gündoğdu Meydanı'nda ses ve ışık şovlarının yanı sıra DJ performansıyla vatandaşlar eğlenirken, Gülşen'in sahneye çıkışıyla birlikte coşku tavan yaptı. Gülşen, ilk şarkısını söylediği sırada elektrik aksamındaki sorun sebebiyle müzik kesildi. Bunun üzerine Gülşen şarkının devamını vatandaşlarla birlikte söyledi. Sorunun çözülmemesi üzerine ünlü şarkıcı kulise gitti. Sorunun kısa sürede giderilmesinin ardından Gülşen yeniden sahneye çıktı.

Gülşen'in yeni yıl için sahne aldığı İzmir'de hayat durdu! 8 bini aşkın personel teyakkuza geçti

BAŞKAN SOYER, ZEYTİN FİDANI ARMAĞAN ETTİ

Yeni yılın iyi geçmesi dileğinde bulunan Gülşen, "Sizi çok özledim. Hepinizi özlemle kucaklıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü çok önemli bir akşam hem benim hem sizin için. Malum biliyorsunuz. Konserin başında bir sevgi patlaması yaşadık. Tüm yılımız çok güzel geçsin" dedikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sahneye davet etti. Sahneye gelen Soyer, Gülşen'e zeytin fidanı armağan etti.

Gülşen'in yeni yıl için sahne aldığı İzmir'de hayat durdu! 8 bini aşkın personel teyakkuza geçti

"YİNE BİRBİRİMİZE SIMSIKI SARILACAĞIZ"

Tunç Soyer, "Muhteşemsin İzmir. Gülşen hepimizin içini ısıttın. 4.5 ay sonra ilk konserine ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu zeytin fidanı İzmir'in hoşgörüsünün, ölümsüz dostluğumuzun simgesi olsun. Dilerim İzmir'e yerleştiğinde bahçene dikersin. Bugün yepyeni bir yıla giriyoruz. Muhteşem bir yer olacak göreceksiniz. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin 2'nci yüzyılının başlangıcı. Aynı 100 yıl önce olduğu gibi büyük mutluluklarla yaşayacağız. Yine birbirimize sımsıkı sarılacağız. Bir şey değişecek, her şey değişecek" dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle İzmirliler büyük bir coşkuyla yeni yılı karşıladı.

Gülşen'in yeni yıl için sahne aldığı İzmir'de hayat durdu! 8 bini aşkın personel teyakkuza geçti
Gülşen'in yeni yıl için sahne aldığı İzmir'de hayat durdu! 8 bini aşkın personel teyakkuza geçti
Gülşen'in yeni yıl için sahne aldığı İzmir'de hayat durdu! 8 bini aşkın personel teyakkuza geçti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir, yeni yıla Gülşen konseriyle girdi! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in ünlü şarkıcıya verdiği hediye dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir, yeni yıla Gülşen konseriyle girdi! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in ünlü şarkıcıya verdiği hediye dikkat çekti - Son Dakika
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