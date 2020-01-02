İzmir'de yeni yılın ilk günü 181 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yeni yılın ilk günü 181 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de yeni yılın ilk günü 181 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yeni yılın ilk günü 181 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de yeni yılın ilk günü 181 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yeni yılın ilk günü 181 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.


Edilen bilgiye göre, yeni yılın ilk gününde harekete geçen İzmir İl jandarma komutanlığına bağlı Çeşme, Menderes, Bergama, Karaburun, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler; 113 Afgan, 25 Somali, 16 Suriye, 15 Filistin, 11 Senegal ve 1 Mali uyruklu olmak üzere vatandaşı olmak üzere toplam 181 düzensiz göçmeni yakaladı.


Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve organizatör olduğu değerlendirilen 16 AGC 415 plakalı panelvan araç sürücüsü H.T.E. gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Jandarma, Bergama, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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