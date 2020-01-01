İzmir'de yeni yılın ilk trafik cezalarından birisi kazaya karışan alkollü sürücüye kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yeni yılın ilk trafik cezalarından birisi kazaya karışan alkollü sürücüye kesildi - Son Dakika

İzmir'de yeni yılın ilk trafik cezalarından birisi kazaya karışan alkollü sürücüye kesildi

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde direksiyon başına geçen alkollü sürücü, bir otomobil ve motosiklete çarparak kazaya karıştı.

İzmir'de yeni yılın ilk trafik cezalarından birisi kazaya karışan alkollü sürücüye kesildi, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde direksiyon başına geçen alkollü sürücü, bir otomobil ve motosiklete çarparak kazaya karıştı. Alkollü sürücüye bin 516 TL ceza kesildi.


Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gaziler Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen 45 EV 561 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.T., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ilk olarak önünde bulunan 35 ULH 86 plakalı otomobile ve ardından üzerinde iki kişinin bulunduğu 35 AIK 191 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet üzerindeki T.G. (30) ve sürücü U.G. (25) yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsü İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan, yılın ilk trafik cezalarından birisi, 147 promil alkollü çıkan sürücüye kesildi. Sürücüye, bin 516 TL para cezası kesilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:46 Kaynak: İHA
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