İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın - Son Dakika
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İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın

10.06.2022 15:04

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın Ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın

Ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yerleşim yerlerine de yakın olan bölgedeki alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın ilçeye bağlı Güvendik Mahallesi mevkiinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan ağaçlık alan yangınına 2 uçakla havadan müdahale ederken 10 arazöz de karadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın
İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın
İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın
İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda yangın - Son Dakika
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