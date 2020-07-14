İzmir'de yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kuyucak Mevkii Tarişbank Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürüde büyüyen yangının, yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi ilçe halkını paniğe sevk etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 1 su tankı ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılmaya başlanıldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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