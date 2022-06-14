İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı

14.06.2022 12:46
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı

İZMİR'de, jandarmanın şafak vakti düzenlediği operasyonla yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

İZMİR'de, jandarmanın şafak vakti düzenlediği operasyonla yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Ekipler, 11 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlediği operasyonda, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİJandarma Genel Komutanlığı KOM ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aynı operasyonların devamı kapsamında, bu sabah yine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 36 şüpheli için gözaltı kararı verilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde Konak ilçesinde 33, Bornova ilçesi ile Manisa'da 1'er adrese baskın yapıldı. KOM Daire Başkanlığı'ndan 1 Atak timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 65 timin katıldığı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Adreslerde narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 201 sentetik ecza, 38 reçete, 1 gram kubar, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 8 çeşitli evrak ve doküman ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 11 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı
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Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, KOM Daire Başkanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
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