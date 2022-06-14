İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı - Son Dakika
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İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı

14.06.2022 13:52

İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı İzmir'de aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 25 şüpheli gözaltında İzmir'de yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları suçlamasıyla, aralarında doktorlar ve eczacıların da bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı

İzmir'de aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 25 şüpheli gözaltında

İZMİR - İzmir'de yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları suçlamasıyla, aralarında doktorlar ve eczacıların da bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 25'i jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alınırken, 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddia edilen doktor ve eczacıların ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen toplam 36 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, İzmir'in Konak ve Bornova ilçeleri ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Konak'ta 33, Bornova ve Manisa'da 1'er adrese yapılan operasyonda, KOM Daire Başkanlığı'ndan 1 Atak timi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 65 tim görev aldı.

Adreslerde uyuşturucu madde ve reçeteler ele geçirildi

Narkotik köpeklerinin de destek verdiği adres aramalarında, 201 sentetik ecza, 38 reçete, 1 gram kubar, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 8 çeşitli evrak ve doküman ele geçirildi.

25 şüpheli gözaltında

Operasyonda hakkında yakalama kararı olan 36 şüpheliden 25'i gözaltına alınırken, 11 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı
İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı
İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı
İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı

YORUMLAR
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8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE UYUŞTURUCU ÇETESİNE 'SÜPÜRME' OPERASYONU: 75 GÖZALTI KARARI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı - Son Dakika
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