İzmir'de YİKOB Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi toplantısı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Pilot İl Bilgilendirme Toplantısı, İzmir'de yapıldı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Balçova Termal Otel'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen projenin amacının yerel yatırımların hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren kurumların işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etmesini teminen YİKOB'ların kurumsal kapasitelerinin artırılması olduğunu dile getirdi.

Vali Ayyıldız, "İzmir YİKOB olarak, ilimizdeki tüm kurumlara rehberlik etmenin yanında, kurumlara yönelik personel eğitimleri düzenlenmekte, yurtdışından gelen yatırımcı heyetlere ilimizin yatırım imkanları hakkında detaylı bilgiler verilmekte, aynı zamanda uluslararası alanlarda ilimizin tüm yönleriyle tanıtımı sağlanmakta; kısacası her alanda ilimize faydalı çalışmalar büyük bir özveriyle yürütülmektedir. Bu anlamda YİKOB'lar; bürokratik engelleri ortadan kaldırma ve kurumlararası koordinasyonun gerçekleştirilmesinde büyük bir ihtiyacı gidermektedir. Projenin YİKOB'ların yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarına faydalı ve hayırlı olmasını temenni ediyor, bu çalışmada emeği geçenlere, katkı sunanlara teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Proje Yöneticisi Volkan Barış Göçmez ise toplantının, YİKOB'ların kapasitelerinin güçlendirilmesi, etkin çalışması, organizasyon yapılarının ve iş süreçleri standartlarının sağlanması amacını taşıdığını aktardı.

Göçmez, "İzmir'in pilot il olmasında şöyle bir özelliği var, diğer YİKOB'lara göre teknik kapasitesi, idare süreçleri gelişmiş ve örnek teşkil eden bir il konumundadır." dedi.

Toplantıya yanı sıra İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Daire Başkanı Mehmet Fazıl Karabaş, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uzmanları katıldı.