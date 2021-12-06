2 bin 70 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 70 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'daki bir depoda sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya baskın düzenleyen ekipler, 2 bin 70 litre etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirdi.

Adreste bulunan M.G, M.B. ve Y.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.