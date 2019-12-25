İzmir'de yılbaşı öncesi kaçak şarap operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yılbaşı öncesi kaçak şarap operasyonu - Son Dakika

İzmir'de yılbaşı öncesi kaçak şarap operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 474 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İzmir'de yılbaşı öncesi kaçak şarap operasyonu, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 474 litre kaçak şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Dikili ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde A.A. isimli bir şahsın kaçak şarap üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu adreste yaptıkları operasyonda toplam 474 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.


Düzenlenen operasyonun ardından A.A. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Jandarma, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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