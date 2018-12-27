İzmir'de, Yılbaşı Öncesi Terör Örgütlerine Darbe

İzmir'de, terör örgütleri Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Devrimci Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi (DHKP-C) ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de, terör örgütleri Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Devrimci Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi (DHKP-C) ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, geçen Salı günü ve bu sabah saatlerinde, bir dizi operasyonlar gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen Salı günü sabah saatlerinde, MLKP ve DHKP-C'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir tabanca ve buna ait çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.



Öte yandan, bu sabah saatlerinde ise bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polisleriyle birlikte yaptığı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve buna ait çok sayıda mermi, terör örgütü simgeleyen bayrak ve kitaplarla bazı örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin, PKK'nın şehir yapılanmalarında aktif olarak rol aldıkları öne sürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yılbaşı kutlamaları öncesi İzmir halkının güvenliği için operasyonlarımız devam edecektir denildi.

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