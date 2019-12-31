İzmir'de yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
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İzmir'de yılbaşı tedbirleri

6 saat önce

İZMİR'de, yılbaşı tedbirleri kapsamında 5 bin 500 polis memuru görev yapacak.

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İZMİR'de, yılbaşı tedbirleri kapsamında 5 bin 500 polis memuru görev yapacak. 3 hava aracı ve 5 deniz aracının da yer alacağı tedbirler kapsamında oluşturulacak uygulama noktalarında, trafik polisleri alkol ve emniyet kemeri kontrolü yapacak.

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, teyakkuza geçti. Herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için gece boyunca havadan, denizden ve karadan yaklaşık bin ekipte 5 bin 500 personel görev alacak. Tedbirler kapsamında ayrıca 3 hava aracı, 5 deniz aracı ile 260 trafik ekibi mesai yapacak.

Başta konserler ve kutlama alanları olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs terminali, tren garı gibi alanlarda resmi ekiplerin yanı sıra görevlendirilecek olan sivil ekipler de görev yapacak. Böylelikle olası bir olaya kısa sürede müdahale edilebilecek. Trafik ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında alkol ve emniyet kemeri uygulaması yapacak.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
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