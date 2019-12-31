İzmir'de yılbaşında 5 bin 500 polis görevi başında olacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yılbaşında 5 bin 500 polis görevi başında olacak - Son Dakika

İzmir'de yılbaşında 5 bin 500 polis görevi başında olacak

6 saat önce

İzmir Emniyet Müdürü, yılbaşı nedeniyle güvenlik önlemlerini artırırken, yılbaşı tedbirleri kapsamında 5 bin 500 polisin görev yapacağı öğrenildi.

İzmir'de yılbaşında 5 bin 500 polis görevi başında olacak, System.String[]

İzmir Emniyet Müdürü, yılbaşı nedeniyle güvenlik önlemlerini artırırken, yılbaşı tedbirleri kapsamında 5 bin 500 polisin görev yapacağı öğrenildi.


İzmir merkez ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yaklaşık 5 bin 500 polis görevi başında olacak. Havadan, denizden ve karadan yaklaşık bin ekip ve 5 bin 500 personelin katılımıyla alınacak tedbirler kapsamında; 3 hava aracı, 5 deniz aracı, 78 yunus unsuru, 260 trafik unsuru ve diğer birimlerden 640 ekip görev yapacak.


Kalabalık alanlarda yüksek güvenlik önlemleri


Başta konser ve kutlama alanları olmak üzere vatandaşların yoğun olabileceği alışveriş merkezleri, havalimanı, otobüs terminali, tren garı gibi tüm alanlarda resmi ve sivil olarak görev alacak personeller, halkın güvenliği için kontrol ve uygulamalar gerçekleştirecek. Ekiplerin, meydana gelen olaylara ise en kısa sürede müdahale edeceği belirtildi.


Alkollü araç kullanan yandı


Öte yandan, İzmir'de trafik unsurlarınca tüm gece boyunca gerçekleştirilecek uygulamalarda, özellikle alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri kontrolleri yapılacak. Başta eğlence merkezlerinin etrafında ve ana yollarda olmak üzere kentin farklı noktalarında şok uygulamalar yapılacağının da altı çizildi. - İZMİR

Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle yakalandı
Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
21:35 Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika Haber
21:32 Vali Kocabıyık, polis ve jandarmayla yılbaşı pastası kesti - Son Dakika Haber
21:09 Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti? - Son Dakika Haber
21:05 Yemen'de Husilerin resmi para yasağı nedeniyle emekli ve memurlar maaş alamıyor - Son Dakika Haber
20:59 Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
20:22 Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika Haber
20:00 Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:53:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de yılbaşında 5 bin 500 polis görevi başında olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]