İzmir'de yılbaşında 5 bin 500 polis görevi başında olacak - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürü, yılbaşı nedeniyle güvenlik önlemlerini artırırken, yılbaşı tedbirleri kapsamında 5 bin 500 polisin görev yapacağı öğrenildi.



İzmir merkez ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yaklaşık 5 bin 500 polis görevi başında olacak. Havadan, denizden ve karadan yaklaşık bin ekip ve 5 bin 500 personelin katılımıyla alınacak tedbirler kapsamında; 3 hava aracı, 5 deniz aracı, 78 yunus unsuru, 260 trafik unsuru ve diğer birimlerden 640 ekip görev yapacak.



Kalabalık alanlarda yüksek güvenlik önlemleri



Başta konser ve kutlama alanları olmak üzere vatandaşların yoğun olabileceği alışveriş merkezleri, havalimanı, otobüs terminali, tren garı gibi tüm alanlarda resmi ve sivil olarak görev alacak personeller, halkın güvenliği için kontrol ve uygulamalar gerçekleştirecek. Ekiplerin, meydana gelen olaylara ise en kısa sürede müdahale edeceği belirtildi.



Alkollü araç kullanan yandı



Öte yandan, İzmir'de trafik unsurlarınca tüm gece boyunca gerçekleştirilecek uygulamalarda, özellikle alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri kontrolleri yapılacak. Başta eğlence merkezlerinin etrafında ve ana yollarda olmak üzere kentin farklı noktalarında şok uygulamalar yapılacağının da altı çizildi. - İZMİR