Son Dakika Haberleri: İzmir'de yıldırım düşmesi nedeniyle 5 farklı yerde yangın çıktı
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İzmir'de yıldırım düşmesi nedeniyle 5 farklı yerde yangın çıktı

1 saat önce

İZMİR'de, Urla ve Karaburun ilçelerindeki 5 ayrı ormanlık ve makilik alanda, yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktığı; yangınların, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındığı bildirildi.

İzmir'de yıldırım düşmesi nedeniyle 5 farklı yerde yangın çıktı, System.String[]

İZMİR'de, Urla ve Karaburun ilçelerindeki 5 ayrı ormanlık ve makilik alanda, yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktığı; yangınların, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındığı bildirildi.

Yağışlı havanın hakim olduğu İzmir'de, Urla ve Karaburun ilçelerindeki 5 farklı ormanlık ve makilik alanda, yıldırım düşmesine bağlı olarak yangın çıktı. İhbarlar üzerine bölgelere sevk edilen orman ekipleri, yangınları kontrol altına aldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgelerdeki soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Karaburun, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
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