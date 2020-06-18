İzmir'de yıldırım düşmesi sonucu okulda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

S¸iddetli yağmur esnasında Görece Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Mutlu Ortaokulunun çatısına düşen yıldırım, yangına neden oldu.

Menderes ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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