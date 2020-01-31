İzmir'de yıldızlar geçidi - Son Dakika
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İzmir'de yıldızlar geçidi

6 saat önce

İzmir'in eğlence mekanlarından Mumlu, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

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İzmir'in eğlence mekanlarından Mumlu, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. Seccad Mehmedi, Linet, Mustafa Keser, Öykü Gürman ve Cenk Eren'in sahne alacağı mekanda, sabahın ilk ışıklarına kadar müzik ve eğlence tutkunları keyifli dakikalar yaşayacak.


Konak ilçesine bağlı Alsancak'ta hizmet veren Mumlu Meyhane'de ünlü şarkıcılar sahne almaya devam ediyor. Dekorasyonu ve sahne programı ile fark oluşturan mekanda, özellikle son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Seccad Mehmedi 31 Ocak Cuma günü sevenleriyle buluşacak. Birbirinden özel şarkıları seslendirecek olan Seccad Mehmedi, kendine has performansı ile unutulmaz anlar yaşatacak. 21 Şubat tarihinde ise sesiyle dikkat çeken Linet, uzun bir aradan sonra İzmirlilerle buluşacak. Linet duygusal şarkılarıyla herkese keyifli dakikalar yaşatacak. 6 Mart Cuma ise sahnelerin usta ismi Mustafa Keser, hayranlarıyla bir araya gelecek. 27 Mart Cuma akşamı da Öykü Gürman, sahne şovlarıyla kendini izlemeye gelenleri mest edecek. 10 Nisan Cuma akşamı ise canlı müzik mekanların vazgeçilmez isimlerinden Cenk Eren, hayranlarıyla buluşacak.


İzmir'de yıldızlı gecelerin devam edeceğini belirten mekan sahibi ve işletmecisi Gökhan Plana, "Yıllardır İzmir'de eğlencenin nabzını tutuyoruz. Türk usulü meyhane kültürünü İzmirlilere yaşattık ve yaşatmaya devam ediyoruz. İzmirlilerin de yakından tanıdığı bir marka olan ve bu sektörün öncüsü olan Mumlu'da birbirinden ünlü isimler sevenleriyle buluşacak ve buluşmaya da devam edecek. Eğlencenin nabzını bir gün olsun düşürmeye niyetimiz yok" dedi. - İZMİR

Mustafa Keser, Linet, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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