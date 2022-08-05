İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı

İzmir'de yılın 7 ayında, jandarma bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 20 azaldığı bildirildi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Trafik Timleri tarafından 2022'nin 7 aylık bölümündeki trafik denetimlerinde 1 milyon 162 bin 871 aracın kontrol edildiği, 30 bin 912 sürücüye 20 milyon 704 bin 532 lira idari para cezası yazıldığı belirtildi.
Bu periyotta 4 bin 911 sürücü ile 9 bin 482 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarının yüzde 20, yaralamalı trafik kazalarının yüzde 14 ve can kayıplarının yüzde 30 azaldığı kaydedildi.
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