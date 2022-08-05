İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı - Son Dakika
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İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı

05.08.2022 11:32
İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı

İzmir'de yılın 7 ayında, jandarma bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 20 azaldığı bildirildi.

İzmir'de yılın 7 ayında, jandarma bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 20 azaldığı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Trafik Timleri tarafından 2022'nin 7 aylık bölümündeki trafik denetimlerinde 1 milyon 162 bin 871 aracın kontrol edildiği, 30 bin 912 sürücüye 20 milyon 704 bin 532 lira idari para cezası yazıldığı belirtildi.

Bu periyotta 4 bin 911 sürücü ile 9 bin 482 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarının yüzde 20, yaralamalı trafik kazalarının yüzde 14 ve can kayıplarının yüzde 30 azaldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı - Son Dakika
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