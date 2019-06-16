Son Dakika Haberleri: İzmir'de YKS heyecanı
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İzmir'de YKS heyecanı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) İzmir'de 66 bin 998 aday katıldı.

İzmir'de YKS heyecanı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) İzmir'de 66 bin 998 aday katıldı.
Kent genelinde 3 bin 298 salonda düzenlenen ve 8 bin 610 kişinin görev aldığı sınav saat 10.15'te başladı.
Adaylar kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salona alındı.
AYT'deki Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 olmak üzere 40 soru yer aldı.
Sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde, tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer aldı.
Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.
Sınavda adaylara soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi.
Sınava giren bazı adayların yakınları sınav süresince sınav merkezleri etrafında bekledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:31 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İzmir, Güncel
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