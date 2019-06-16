Son Dakika Haberleri: İzmir'de YKS heyecanı
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İzmir'de YKS heyecanı

5 dakika önce

İzmir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 7 bin 203 aday katıldı.

İzmir'de YKS heyecanı, System.String[]
İzmir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 7 bin 203 aday katıldı.
Kent genelinde 209 salonda, 757 görevli ile yapılan sınav saat 15.45'te başladı.
Sınavda Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer aldı. Adaylara soruları cevaplamaları için 120 dakika süre tanındı.
YKS maratonu üçüncü oturumun sona ermesiyle tamamlanacak. YSK sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:00 Kaynak: AA
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