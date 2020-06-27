İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu - Son Dakika

İZMİR'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren binlerce öğrenci, sabah saatlerinden itibaren okul binaları önünde yoğunluk oluşturdu. Velilerin de öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlenirken, bir veli kızına şans getirmesi için şekerine dua okuduğunu söyledi.

Üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin ilk oturumuna katıldığı YKS saat 10.15'te başladı. Öğrencilerin ulaşım ve sağlık problemi yaşamaması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı 81 ilde öğrenciler sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. İzmir 'de de Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek öğrenciler velileriyle birlikte okul binası önünde yoğunluk oluşturdu. Öğrenciler ve ailelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlenirken sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti. Öğrenciler sınava girecekleri binaya sırayla ve el dezenfektanı kullandıktan sonra alındı.

Sınava oldukça iyi hazırlandığını anlatan öğrencilerden Oğuzhan Ataç (18), ilk kez girdiği bu sınavda iddialı olduğunu dile getirerek, "Dershaneye de gidiyordum. Ama koronavirüs salgını nedeniyle kurs merkezleri kapandığı için evde hazırlanmak zorunda kaldım. Benim için zor oldu. Milli Savunma sınavına girmiştim. Hedefim sahil güvenlik astsubaylığı" dedi.

Kara Harp Okulu veya polislik okumak istediğini ifade eden öğrencilerden Berke Şafak da "Yeteri düzeyde çalıştığıma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp sınavdan alnımın akıyla çıkmayı planlıyorum. İlk kez giriyorum sınava" diye konuştu.

BABADAN ŞEKER DUASI

Ege Üniversitesi kampüsüne çocuklarla birlikte gelen veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Anne Arzu Şafak, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Bütün sene onunla birlikteydim. Okulda beraber hazırlandık, hep gözümün önündeydi. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Okulda öğretmenlerinin desteği çok oldu. Ben de evde destek verdim. Ben oğlumu daha az gördüm. Öğretmenlerinin emeği daha fazla. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorundaydı. Daha fazla ders çalışma imkanı oldu. Bize bu salgının olumlu yansıması oldu diyebilirim" dedi.

İstanbul 'da moleküler biyoloji okumak istediğini anlatan öğrencilerden Beyza Çayırlık da "Heyecanlıyım ve biraz stresli hissediyorum. Ne kadar çalışsam da stresten dolayı unutur muyum diye korkuyorum. Ama yine de yapabileceğimi düşünüyorum. Çok emek verdim ve çalıştım. Umarım çalışan hakkını alır. Herkese başarılar. Hedefim moleküler biyoloji ve genetik bölümü. İstanbul Üniversitesi 'nde okumak istiyorum. Kazanırsam İzmir'den İstanbul'a gidip ailemden ayrılacağım ama hedefim bu" diye konuştu.

Beyza'nın babası Fırat Çayırlık ise kızı sınava girmeden önce şekerine dua okuduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Şans getirmesi için şekerine dua okuyorum. Kızımın Türkiye 'nin neresinde olursa olsun okumasını istiyorum hatta yurt dışına bile razıyım. Çok çalıştı, ona inanıyorum. İstediği bölüm de çok zor. Ama sabahlara kadar uyumadığını biliyorum. İnşallah hak ettiğini alır."

'PANDEMİ TELAŞIMIZI ARTIRDI'

Bornova ilçesindeki Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 'nde sınava giren öğrencilerden Demirhan Balkan (18) ikinci defa sınava girdiğini söyleyerek önce evde hazırlandığını daha sonra da dershaneye gittiğini belirtti. Balkan, "Virüs başlayınca mecbur evde çalışmak zorunda kaldım. Koronavirüsten sonra sınavın nasıl olacağını düşündük, vakalar artmaya başlamıştı. Sınav ertelenince bir rahatlık gelmişti ama sonra öne çekilince stres arttı tekrar. Geçen seneye göre daha az heyecanlıyım. Hedefim ya Dokuz Eylül ya da Ege Üniversitesi" dedi.

İbrahim Barday (19), "Bu sene ikinci senem, fazla çalışmadım ama yapacağız bir şeyler. Sınavda maskeler çıkarılacak ama sınav yerine maskeyle gireceğiz. Biraz heyecanlıyım. İçeride dezenfektan vereceklermiş. Puanıma göre bir yerler yazacağım. Geçen sene 260 almıştım, bu sene de 250 civarında bir puan bekliyorum" diye konuştu.

Sema Dursun (18) ise, "Pandemi süreci olduğu için heyecanlıyız. Çokça denemeler yaptık. Özellikle bu süreçte heyecan iki katı artıyor. Bir telaş var. Olağandışı bir durum olduğu için telaşımız iyice arttı. Bunca sene olmamış bir pandeminin bizim sınav senemize gelmesi çok talihsiz. Öncelikle iyi bir sıralama yapmak istiyorum. Hemşirelik, diyetisyenlik gibi sağlık alanında bir bölüm istiyorum. Sağlık alanının dışında bir bölüme yönelmek riskli" dedi.