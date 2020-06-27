İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu - Son Dakika

İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu

İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu (2)SINAV ÇIKIŞI SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADIİzmir'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna giren binlerce öğrencinin sınavı saat 13.00'da sona erdi.

İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu (2)

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SINAV ÇIKIŞI SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

İzmir'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna giren binlerce öğrencinin sınavı saat 13.00'da sona erdi. Sınav salonundan çıkan öğrenciler, kendilerini bina kapısında bekleyen velilerine koştu. Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde çocuğunun sınavdan çıkmasını bekleyen veliler ise çocuklarını sınav çıkışında kapıda karşıladı. Vatandaşların birçoğunda maske olsa da sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Sınav bitiminde kapıda kendilerini bekleyen anne ve babalarına koşan öğrenciler, sınav heyecanını paylaştı.

'TÜRKÇE SORULARINI ÇÖZMEK UZUN SÜRDÜ'

Sınavının güzel geçtiğini anlatan Ece Öksüz, "Süre arttırılmıştı. Ama Türkçe sorularıyla uğraştım. Güzeldi umarım sonucu da güzel olur. İkinci defa giriyorum. Geçen yıl da girmiştim. Hedefim Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği. Pandemi nedeniyle birçok öğrencinin programında sıkıntı oldu. Ben iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Ama hepimiz pandemiden etkilendik. Umarım herkesin sınavı güzel geçmiştir ve kimse sağlığını kaybetmez. Tek dileğim bu" diye konuştu. Soruların zor olmadığını ifade eden Burak Açıkgöz de "Sınav çok iyi geçti. Sorular kolaydı. Özellikle matematik kolaydı. Türkçe soruları ise yoruma dayalıydı. Ama benim için güzel geçti. Hedefim 4 yıllık çocuk gelişimi okumak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Genç Dönüşüm Projesi kapsamında sınavdan çıkan gençlerden aldıkları kalem ve silgileri köy okullarındaki çocuklara gönderdiklerini söyleyen Yunus Emre Özarpacı, "İzmir'in köylerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kalemleri teslim ediyoruz. Öğrenciler destek oluyor, genelde sınavdan çıkan çoğu öğrenci kalemlerini bağışlıyor" dedi.

'SORULAR UZUN VE KARIŞIKTI'

İkinci kez kendini denemek için sınava girdiğini söyleyen üniversite öğrencisi Arda Karataş, "Psikolojik açıdan rahat girdim sınava, bir de süre eklendiği için iyi oldu. Sosyal bir tık daha basitti geçen seneye göre. Türkçe zordu, şıklar genelde birbirine benzer oluyor" diye konuştu. Sınavının kötü geçtiğini söyleyen Tekin Çetingöz ise, "Biraz da benden kaynaklanan bir durum. Ama bakalım, olmazsa bir dahaki sefere" şeklinde konuştu. İkinci kez sınava giren Arda Alagöz, "Sınav biraz kötü geçti. Vaktimiz boldu fakat sorular uzun ve karışıktı. İkilemde bırakıyordu. Vaktim onlara gitti. Sosyal ve fen iyiydi. 30 dakikanın yararı vardı fakat gerekli şekilde çalışamadık. Daha iyisi olabilirdi" dedi.

Yarın ise YKS'nin 2'nci oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT ise pazar günü 15.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. Üniversite sınavının son ayağı olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak, 17.45'te sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim Kurulu, Anadolu Lisesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de YKS heyecanı başladı, baba kızının şekerine dua okudu - Son Dakika

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