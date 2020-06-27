İzmir'de YKS heyecanına papağan "Paşa" da dahil oldu - Son Dakika

İzmir'de YKS heyecanına papağan "Paşa" da dahil oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna katılan öğrencileri bekleyen velilerin arasında 7 yaşındaki Afrika gri papağanı "Paşa" da yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna katılan öğrencileri bekleyen velilerin arasında 7 yaşındaki Afrika gri papağanı "Paşa" da yer aldı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna girecek öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan verildi.

Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı.

Paşa'dan Aleyna'ya moral

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava giren öğrencilere velileri ile yakınları moral verdi.

Aleyna Üzer ailesi ve 7 yaşındaki Afrika gri papağanı ile okul girişine geldi. Üzer, sevimli hareketleriyle çevredekilerin ilgi odağı olmayı başaran "Paşa"nın kendisine her sınavında şans getirdiğini belirterek, YKS'de de papağanının kendisine uğur getireceğine inandığını ifade etti.

Anne Tülay Üzer de her yere "Paşa" ile gittiklerini ifade ederek, toplum içine girmeye alışan papağanı yine de ince bir zincirle ayağından bağladıklarını kaydetti.

"Paşa"yı daha yavruyken sahiplendiklerini ifade eden Üzer, "Kızım onunla büyüdü. O yüzden her yere birlikte gidiyorlar. En büyük morali de o veriyor." diye konuştu.

Aleyna Üzer, papağanı "Paşa"yı gagasından öptükten sonra sınav alanına geçti.

Sınav salonu dışında bekleyen ailelerden kiminin çocuğunun başarılı olması için dua ettiği görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ege Üniversitesi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:45 Kaynak: AA

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