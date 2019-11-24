Son Dakika Haberleri: İzmir'de yol çökmesi nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı
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İzmir'de yol çökmesi nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde yıkımı yapılan bir yerin yan tarafındaki yolun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'de yol çökmesi nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde yıkımı yapılan bir yerin yan tarafındaki yolun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semtinde yeni yıkılan bir binanın yanındaki 1445 Sokak ile İrfan Boyuer Sokağı birbirine bağlayan bölgede çökme meydana geldi. Bir işletmeye ait masa ve sandalyelerin bulunduğu bölgede oturan 2'si kadın 3 kişi içi su dolu çukura düştü.

Hafif yaralı 3 kişi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bölgede önlem alan zabıta ve polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği bölgeyi yaya geçişine kapattı.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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