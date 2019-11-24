Son Dakika Haberleri: İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü - Son Dakika

İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü

6 saat önce

İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştüİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde altında su birikintisi oluşan yolda çökme meydana geldi.

İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde altında su birikintisi oluşan yolda çökme meydana geldi. Mekanların bulunduğu noktada meydana gelen çökmede masalarda oturan 3 müşteri çökme sonucu çukura düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 1445 sokak ile İrfan Boyuer Sokağı birbirine bağlayan kesişim noktasında meydana geldi. Sokak içerisinde bulanan bir kafede müşteri olarak bulunan 2'si bayan ve 1'i erkek olmak üzere 3 kişinin oturduğu masanın üzerinde bulunduğu yol biranda çöktü. Çökme neticesiyle 3 kişi içi su dolu çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştükleri yerden çıkarılan 3 kişi kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 08:23:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]