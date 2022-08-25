Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili aranan araç sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili aranan araç sürücüsü yakalandı

25.08.2022 12:47
Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili aranan araç sürücüsü yakalandı

İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili aranan ve genç kızın son görüntüsünde bindiği aracın sürücüsü yakalandı.

İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili aranan ve genç kızın son görüntüsünde bindiği aracın sürücüsü yakalandı. Çiçek'in ölümüyle bir ilgisinin olmadığını söyleyen şüphelinin sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova'daki bir restorana gitti. Akşam eve dönmeyince endişelenen ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Çok geçmeden kızlarının yol üzerinde baygın şekilde bulunup hastaneye sevk edildiğini öğrenen aile, hemen hastaneye gitti. Sinem tüm müdahalelere rağmen olayın ertesi günü hayatını kaybederken, kanında yüksek miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Öte yandan Sinem polisler tarafından bulunduğunda yakınında da üzeri kanlı, yüzünde darp izleri olan motosikletli bir kişi tespit edildi. Üzerinde Sinem'in cep telefonu bulunan ve gözaltına alınan Burak K. "gasp" suçundan tutuklandı.

Beyaz aracın sürücüsü yakalandı

Öte yandan Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği ortaya çıkarken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüdeki aracın geçtiği noktalardaki kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakası tespit edilerek şüpheli C.A.'nın ulaşıldı. Adrese düzenlenen operasyonda C.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli kontrol şartıyla serbest

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ilk ifadesinde, Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını, beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini, burada bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili aranan araç sürücüsü yakalandı - Son Dakika

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