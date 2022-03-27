Yol verme cinayetine iki tutuklama - Son Dakika
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Yol verme cinayetine iki tutuklama

27.03.2022 16:55

Yol verme cinayetine iki tutuklamaİZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte yol verme sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada pompalı tüfekle 2 kardeş vurulurken, Batuhan Güler yaşamını yitirdi.

Yol verme cinayetine iki tutuklama

İZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte yol verme sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada pompalı tüfekle 2 kardeş vurulurken, Batuhan Güler yaşamını yitirdi. Olayda, N.C. ve Ö.K. isimli şahıslar tutuklandı.

Olay dün saat 04.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Yol verme sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada O.G. ile N.C. birbirine girdi. İddiaya göre, çıkan arbedede darp edilen O.G., bir süre sonra kardeşi Batuhan Güler'in yanına gitti. İki kardeş, O.G.'yi darbeden kişinin telefon numarasını bularak ve konuşmaya geleceklerini söyleyerek N.C.'nin evine gitti. Bu esnada N.C.'nin evinden iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu karnına saçmalar isabet eden Batuhan Güler karnından, kardeşi O.G. ise ayağından yaralandı. Pompalı tüfekle ağır yaralanan Batuhan Güler hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, ağabey O.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından cinayet şüphelisi N.C., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay sırasında N.C.'nin evinde bulunan ve ekipler tarafından aranan Ö.K. de emniyet ekipleri tarafından yakalandı. N.C. ve Ö.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yol verme cinayetine iki tutuklama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme cinayetine iki tutuklama - Son Dakika


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