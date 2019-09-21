Son Dakika Haberleri: İzmir'de yol verme kavgası sonrası ölüm
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de yol verme kavgası sonrası ölüm

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada darbedilen sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti.

İzmir'de yol verme kavgası sonrası ölüm, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada darbedilen sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kullandığı otomobille Nilüfer Kavşağından geçtiği sırada bir minibüs sürücüsüyle tartışan Mustafa Atmaca, sürücü ve yanındakiler tarafından darbedildi.

Ailesi tarafından Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürülen Mustafa Atmaca, yolda yaşamını yitirdi.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Atmaca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.Y, O.K. ve Ç.V'yi gözaltına aldı.

Atmaca'nın cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından Giresun'a gönderildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı
Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı Anne, baba ve 2 kız kardeşini öldürüp üzerlerine şampuan döken cani konuştu: Beni hep dışladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de yol verme kavgası sonrası ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]