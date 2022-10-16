İZMİR'DE 'YOL VERME' KAVGASINDA 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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İZMİR'DE 'YOL VERME' KAVGASINDA 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

16.10.2022 23:12

İZMİR'in Buca ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İZMİR'in Buca ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Göksu Mahallesi 682 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A. (17) 10 CLD 20 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, M.A. (20) ve F. C. E.?nin (21) içerisinde bulunduğu 34 BU 0513 plakalı otomobil ara yoldan çıkarken karşılaştı. Sözlü başlayan yol verme meselesi Ş.A. ve Y.A.?nın araçtan inerek sopa ve bıçakla M.A. ve F.C.E.?ye saldırması ve M.A. ve F.C.E.??nin de araçlarından aldıkları bıçak ile karşılık vermesi üzerine kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından yaralılar Ş.A., Y.A., M.A., ve F.C.E., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.E., ile Y.A'nın sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.?nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 'YOL VERME' KAVGASINDA 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İZMİR'DE 'YOL VERME' KAVGASINDA 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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