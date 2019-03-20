İzmir'de Yolcu Minibüsü Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 11 Yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yolcu minibüsü, sola dönüş yapan otomobile çarptı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yolcu minibüsü, sola dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.30 sıralarında Üniversite Caddesi Devlet Su İşleri (DSİ) binası önünde meydana geldi. Bornova-Altındağ seferini yapan S.C. (25) yönetimindeki 35 M 8501 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sola dönüş yapan Rafet Erhan (36) yönetimindeki 45 HC 755 plakalı otomobile çarptı. Minibüs, otomobili yaklaşık 30 metre sürükledi. Kazada, otomobil sürücüsü Rafet Erhan ve yanındaki Hasan Özterlikçi (60) ile minibüsteki 10 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Rafet Erhan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hasan Özterlikçi'nin de durumunun ağır olduğu bildirildi.



Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü S.C., Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



- İzmir

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