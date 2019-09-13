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İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı

48 dakika önce

İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı Facianın eşiğinden dönülen yangında ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı olduİZMİR - İzmir-Aydın otobanında içinde 37 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde yangın çıktı.

İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Facianın eşiğinden dönülen yangında ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı oldu

İZMİR - İzmir- Aydın otobanında içinde 37 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda, şoförün dikkati sayesinde faciadan dönüldü. Yangında ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, İzmir-Aydın otobanı Işıkkent Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Aybay'ın idaresindeki içinde 37 yolcunun bulunduğu 10 HF 026 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden şoför Aybay, otobüsü yolun kenarına çekerek hızlı bir şekilde yolcuların tahliye edilmesini sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölün yada yaralanan olmadı.

İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Aydın, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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