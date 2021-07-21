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İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı

21.07.2021 21:24

İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı İzmir-Aydın otobanında Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü alev alev yanarken, o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı

İZMİR - İzmir- Aydın otobanında Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü alev alev yanarken, o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmir-Aydın otobanında meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Torbalı sapağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekti ve yolcular tahliye edildi. Alevler kısa sürede bütün otobüsü sararken, ilk müdahaleyi çevreden geçen araçlardaki vatandaşlar yaptı. Otobüs itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucunda söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yolcuların valizlerinin de yandığı öğrenildi. Alevlerin yükseldiği, etrafa dumanların yayıldığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yanan ağaçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük paniğe neden olan olay anı, saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Aliağa'da da araç yangını

Öte yandan dün 17.00 saatlerinde Aliağa ilçesi Bahçedere Mahallesi mevkiindeki Kuzey Ege Yolu Çandarlı istikametinde 45 HC 1617 plakalı otomobil de emniyeti şeridinde yandı. O anlar da vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Metro, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika


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