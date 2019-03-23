İzmir'de Yolcu Vapuru Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
İzmir'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu vapuru seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İzmir
'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu vapuru seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İzmir Denizcilik
AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 22.30 itibariyle tüm yolcu vapuru seferleri durduruldu.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 22.30 itibariyle tüm yolcu vapuru seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir. Araba
vapuru seferlerimiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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