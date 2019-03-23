Son Dakika Haberleri: İzmir'de Yolcu Vapuru Seferleri İptal Edildi

İzmir'de Yolcu Vapuru Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

İzmir'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu vapuru seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İzmir'de Yolcu Vapuru Seferleri İptal Edildi, System.String[]
İzmir'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu vapuru seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 22.30 itibariyle tüm yolcu vapuru seferleri durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 22.30 itibariyle tüm yolcu vapuru seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir. Araba vapuru seferlerimiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Denizcilik, İzmir, Güncel
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