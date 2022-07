İzmir'de yolu kapatan sağlık çalışanları, oturma eylemi yaptı

İZMİR'de sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede öldürülmesine tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün önündeki caddeyi ulaşıma kapatan binlerce sağlık çalışanı, sağlıkta şiddetin son bulmasını istedi ve Valilik'e doğru yürüdü. Oturma eylemi de yapan grup, daha sonra dağıldı.

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi nedeniyle 2 günlük iş bırakma eylemi yapılacağını açıklamasının ardından İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı. Binlerce sağlıkçı, tepkilerini göstermek için saat 11.30'da, İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Müdürlük karşısındaki parkta toplanan grup, 'Yaşamak, yaşatmak istiyoruz' sloganları attı, 'Üzgünüz, öfkeliyiz. Sorumluları affetmiyoruz' ve 'Ölüm şiddet varsa biz yokuz' yazılı pankart ve afişler taşıdı. Topluluk üyeleri, çeşitli tarihlerde öldürülen sağlık çalışanlarının fotoğraflarını da taşıdı. Kentin birçok noktasından çok sayıda sağlık çalışanı, basın açıklamasının yapılacağı alana yürüdü. Her gelen grup, burada meslektaşları tarafından alkışlarla karşılandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önündeki caddeyi trafiğe kapatan kalabalık, yolda basın açıklaması yaptı.'YASADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YASA TEKLİFİNİ ÖNERDİK'Basın açıklamasını okuyan Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ceylan Özkan, "Bugün Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içerisindeyiz. Türk Tabipleri Birliği olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Bugün bu yaklaşımın yıkıcı sonucuyla yeniden karşılaştık. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir" dedi.'ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİR TOPLUMSAL BİR SORUNDUR'Dr. Ceylan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dr. Ekrem Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz; şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Son yolculuğunda meslektaşımızın yanında olacağımızı belirterek şiddet karşındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından kalabalık güvenlik önlemleri eşliğinde Valilik önüne yürüyüşe geçti. Polis, kalabalıktan eylemi sonlandırmalarını istedi. Valilik önünde eyleme son vereceğini belirten kalabalığa izin verildi. Valiliğin karşısına gelen kalabalık, burada oturma eylemi yaptı, ardından sessizce dağıldı.