İzmir'de "yöresine değer katan önder kadın" ödülü Sibel Uyar'a verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de "yöresine değer katan önder kadın" ödülü Sibel Uyar'a verildi

19.04.2022 18:17
İzmir'de "yöresine değer katan önder kadın" ödülü Sibel Uyar'a verildi

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "yöresine değer katan önder kadın" ödülü, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkinci Başkanı Sibel Uyar'a verildi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "yöresine değer katan önder kadın" ödülü, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkinci Başkanı Sibel Uyar'a verildi.

Dernek binasında düzenlenen törende konuşan Şube Başkanı Esen Alpağut, Uyar'ın, kadının tarımsal alanda örgütlenmesi ve emeğin değerlendirilmesinde, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulması ve tanıtımında öncülük yaptığını belirtti.

Bundan dolayı yılın kadın ödülünü kendisine verdiklerini aktaran Alpağut, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sibel Uyar ise ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yetkililerine şükranlarını iletti.

YORUMLAR
500
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Kadınlar Derneği, Sibel Uyar, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'yöresine değer katan önder kadın' ödülü Sibel Uyar'a verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de "yöresine değer katan önder kadın" ödülü Sibel Uyar'a verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement