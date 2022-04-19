İzmir'de "yöresine değer katan önder kadın" ödülü Sibel Uyar'a verildi - Son Dakika

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "yöresine değer katan önder kadın" ödülü, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkinci Başkanı Sibel Uyar'a verildi.

Dernek binasında düzenlenen törende konuşan Şube Başkanı Esen Alpağut, Uyar'ın, kadının tarımsal alanda örgütlenmesi ve emeğin değerlendirilmesinde, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulması ve tanıtımında öncülük yaptığını belirtti.

Bundan dolayı yılın kadın ödülünü kendisine verdiklerini aktaran Alpağut, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sibel Uyar ise ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yetkililerine şükranlarını iletti.