İzmir'de, yük treni devrildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, mermer ve granit yüklü konteynerlerin bulunduğu yük treni, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir Limanı'ndan, Denizli'nin Sarayköy ilçesine seyir halinde olan, mermer ve granit yüklü konteynerleri taşıyan yük treni, Halkapınar ilçesindeki hemzemin geçitte, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olaydan yara almadan kurtulan makinistlerin durumu bildirmesi üzerine, TCDD'ye bağlı çok sayıda personel olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de, hemzemin geçide çıkan yolları araç trafiğine kapattı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen rayların kaldırılması için vinç çağrıldı. Kaza nedeniyle, tren raylarında da hasar oluştu.