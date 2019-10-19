İzmir'de, yük treni devrildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, mermer ve granit yüklü konteynerlerin bulunduğu yük treni devrildi, ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir Limanı'ndan Denizli'nin Sarayköy ilçesine gönderilen mermer ve granit yüklü konteynerleri taşıyan yük treni, akşam saatlerinde, Halkapınar ilçesindeki hemzemin geçitte, bilinmeyen nedenle devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan makinistlerin durumu bildirmesi üzerine, TCDD'ye bağlı çok sayıda personel olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de hemzemin geçide çıkan yolları ulaşıma kapattı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen rayların kaldırılması için vinç operatörü çağrıldı.