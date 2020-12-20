Tire Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B. hakkında incir ihracatı yapacağını söyleyerek yüksek kazanç vaadiyle çevresindeki vatandaşlardan nakit para topladığı, para aldığı kişilere 2 kez ödeme yaparak güvenlerini kazandığı, ardından yaklaşık 40 kişiden daha yüklü miktarda para alarak kayıplara karıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

İlçedeki Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan ve yüksek kazanç vaadiyle topladığı paralarla kayıplara karıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan M.B, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir dışındaki bir adreste yakalandı.

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak