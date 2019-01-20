İzmir'de Yüksek Sadakat Coşkusu

Türk Rock müziğinin başarılı gruplarından Yüksek Sadakat, İzmir'de sevenleri ile buluştu.

Türk Rock müziğinin başarılı gruplarından Yüksek Sadakat, İzmir'de sevenleri ile buluştu.



Forum Bornova'da gerçekleşen konserde hayranları ile bir araya gelen Türk Rock grubu Yüksek Sadakat, en sevilen şarkılarını seslendirdi. "Kafile", "Haydi gel içelim", "Belki üstümüzden bir kuş geçer" gibi sevilen şarkıları ile bir kez daha hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. - İZMİR

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