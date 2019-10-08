Son Dakika Haberleri: İzmir'de yüksek su faturalarına tepki
Son Dakika Güncel İzmir'de yüksek su faturalarına tepki

İzmir'de yüksek su faturalarına tepki

30 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı kırsal Özbey Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerine gelen yüksek su faturalarına tepki gösterdi.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı kırsal Özbey Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerine gelen yüksek su faturalarına tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İZSU) Özbey Mahallesi'ndeki tüketicilere gönderilen eylül ayı su faturalarındaki ödeme tutarı, bir önceki aya göre 8-10 kat artış gösterdi.

Evlerde kullanılan su miktarı büyük oranda artmamasına karşın 5 bin civarında kişinin yaşadığı mahallede su faturası tutarları 300 lira ile yaklaşık 1400 lira arasında değişiyor.

Mahalle sakinleri, İZSU yetkililerinden faturalarda düzenleme istedi.

"Artık susuz kalacağım"

Vatandaşlardan 66 yaşındaki Sabri Gür, Temmuz 2019'da 119 metreküp su tükettiklerini, bu kullanım karşılığında 155 lira ödediklerini, eylül ayında tüketim miktarının 99 metreküpe düştüğünü ancak fatura tutarının 928 liraya yükseldiğini belirtti.

Faturayı ödeyecek gücü bulunmadığını dile getiren Sabri Gür, "Eşim ve torunumla birlikte yaşıyoruz. Daha önce bekçilik yapıyordum ama şimdi onu da yapamıyorum. Bu faturayı ödeyemem, artık susuz kalacağım. Bir ben değil, burada yaşayan herkes aynı durumda." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Duyar da eylül ayında 86 metreküp su kullandıklarını ve 793 liralık su faturası geldiğini aktardı.

Su borcunun düşürülmesi konusundaki talepleri İZSU'ya ilettiklerini dile getiren Duyar, "Maaşımın yarısı faturaya gitti. Ödeyemezsem su kapanacaktı. Mutfak masraflarımdan kısmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Şemsettin Duman ise inşaatlarda çalışarak evini geçindirdiğini, 1356 liralık su borcunu ödeyemeyeceğini kaydetti.

84 yaşındaki Mahmut Tuzoğlu da 1020 liralık su faturası gelince çok şaşırdığını dile getirerek, "Ben tek başıma yaşıyorum. Hiçbir gelirim yok, maaşım yok. Daha önce 60,70, 80 liralık fatura geliyordu. Suyum kesilirse ben de buradan giderim." şeklinde konuştu.

İZSU açıklaması

Konuya ilişkin İZSU'dan yapılan açıklamada ise 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile köy statüsündeki yerleşim yerlerinin mahallelere dönüştürüldüğü belirtilerek, "Dolayısıyla o bölgelerde kentlerde uygulanan tarife, 1 Eylül'den itibaren zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Bu yasal değişiklik sadece İzmir'i değil Türkiye'deki diğer büyükşehir belediyelerini de kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de yüksek su faturalarına tepki

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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