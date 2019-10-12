Son Dakika Haberleri: İzmir'de yüksekten düşen işçi öldü
Son Dakika Güncel İzmir'de yüksekten düşen işçi öldü

İzmir'de yüksekten düşen işçi öldü

15 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçen çarşamba günü yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de yüksekten düşen işçi öldü, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçen çarşamba günü yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şuayb Akkoç, Yalı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaat iskelesinden düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Akkoç, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Akkoç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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